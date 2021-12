La jefa de Policía de Santa Fe, y de la Unidad Regional II también, Emilce Chimenti, justificó el accionar de los policías que en la tarde del lunes detuvieron a un conductor que estaba mal estacionado y que intentó evadir la sanción de Tránsito.

“El procedimiento fue el correcto”, dijo Chimenti y apuntó a la actitud del hombre que conducía la camioneta mal estacionada en Mitre al 900. "Hubo resistencia a la autoridad. Esto no hubiera pasado si la persona aceptaba la multa”, argumentó.

"Hay una tendencia a no aceptar los reglamentos, los límites de la ley. Por supuesto que no avalamos lo que no está bien. Tenemos un efectivo pasado a disponibilidad y estamos ante lo que designen fiscales y la justicia”, distinguió acerca del resultado positivo de cocaína que arrojó el test practicado sobre uno de los policías que golpeó al detenido.