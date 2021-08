Son poco más de las 7 de la mañana. La ciudad se entera por la radio y la televisión de un nuevo atentado mafioso contra la sede del CJP. Los primeros periodistas que llegan al lugar, se encuentran con una carpa decorada con carteles que piden justicia por Matías. La protagonista del acampa es Elsa, la mamá de un pibe que murió en un accidente de tránsito en la zona sur hace cinco años. Esta semana, se inició el juicio contra el conductor que mató a su hijo. Y decidió esperar el fallo aquí mismo, con algunas frazadas y bolsa de dormir. Por eso, involuntariamente, fue testigo de la balacera que desafió al Poder Judicial.

Pese a las pocas horas de sueño que tiene Elsa, más la tensión de estar esperando la sentencia por el caso de su hijo, relata en diálogo con el móvil de la radio Sí98.9 que fue lo que pasó anoche: "Yo acá me sentía segura, por eso me animé a hacer el acampe para ir siguiendo el juicio, que empezó ayer. Ahora nos dicen que esto de anoche ya había pasado otras veces, no sé. La verdad es que estaba desprevenida. Escuché los balazos y me tiré al suelo. Éramos dos acá en la carpa. Por la noche se veía algo de presencia policial, había una patrulla que había pasado un rato antes. Y enseguida que fueron los tiros, llegaron más policías", cuenta al programa "Nadie es Perfecto".

El hijo de Elsa se llamaba Matías Exequiel Córdoba. Murió en marzo de 2016, cuando su moto fue embestida por un auto, en la esquina de Ovidios Lagos e Hilarion de la Quintana. Tenía 24 años cuando murió. En marzo de 2016, cuando estaba camino al EEMPA que funciona en la Escuela República de Bolivia, de La Paz y Francia, fue chocado por un auto y el impacto le provocó la muerte. Por ese siniestro vial es ahora juzgado Emanuel Nicolás País, el conductor del vehículo que provocó la muerte del hijo de Elsa. "Mati trabajaba y estudiaba. Era un chico normal de buena familia. Nosotros somos de barrio Hume, en Avellaneda al 5800", dijo finalmente esta mamá que busca justicia. Y agregó, en diálogo con RosarioPlus: "Esta noche me voy a ir a mi casa, no me vuelvo a quedar acá".