La familia de Luciano Nahuel Gómez, el joven que fue asesinado en la tarde del lunes en una plaza de barrio Acindar cuando jugaba junto a su hijo de 4 años, se hizo presente este viernes en el Distrito Sudoeste, a pocas cuadras del lugar del crimen, donde se realizaba una reunión de la Mesa de Seguridad encabezada por el ministro del área a nivel provincial, Marcelo Sain. Esperaban hablar con las autoridades, pero no fueron atendidos. “El ministro salió por la puerta de atrás, parece que juega con nuestro dolor. Le queríamos decir que si le encuentra alguna causa a mi hermano, nos avise. Porque él no estaba en nada, lo mataron pensando que era otra persona. No entendemos por qué Sain habla de narcomenudeo para referirse a lo que pasó en este caso”, dijo un hermano de la víctima, Yamil Gómez, a RosarioPlus.

Nahuel vivía con su pareja y su hijo. Tenía 25 años y trabajaba en una fábrica de aberturas. Se desplazaba en una moto roja, que después de los disparos quedó estacionada con una pelota de fútbol junto a una pelota de fútbol y los juegos infantiles de la Plaza del Triángulo del barrio Acindar. Antes de ser asesinado, llegó a mandarle una foto por WhatsApp a su suegra, que su familia compartió con RosarioPlus. Unos segundos después, era acribillado por varios balazos.

Luciano tomó esta foto a su hijo, un instante previo a ser asesinado.

“A mi hermano lo relacionaron con balaceras y otros temas así, pero nada que ver. Nosotros somos una familia de trabajo y lo único que podemos pensar es que se confundieron. De esto de hoy en el Distrito nos enteramos a último momento y también que iba a estar el ministro. Ahí fue cuando decidimos venir. Si hubiéramos convocado con más tiempo, seguramente había más gente acompañando, porque en el barrio a Luciano lo querían mucho”, agregó Yamil con un elocuente gesto de dolor.

Después de un primer momento de mucha conmoción, con un caso que fue inclusive noticia en los medios nacionales, la familia Gómez empieza a reconstruir lo que pasó y a caminar en búsqueda de justicia: “El ese día lleva a su mujer al trabajo, vuelve a su casa, toma unos mates y sale con el nene con la moto, para jugar en la plaza y a la pelota. Hasta que llega un Palio que frena, alguien se baja y le mete un montón le metieron los tiros, directamente. Había mucha gente. Por eso decimos que si alguien tiene algún dato para ayudarnos a encontrar a los culpables, que nos llame. Mi número es 341 5886559. Necesitamos información para aclarar qué sucedió, lo que queremos es que a nadie más le pase lo que pasó con mi hermano”.

El fiscal Ademar Bianchi, de la Unidad de Homicidios Dolosos, es quien lleva adelante la investigación. Y según denunciaron los Gómez este viernes, aún no tomó testimonio a la familia de la víctima. “Nos llama la atención que no nos haya llamado en estos días, porque vimos también en notas periodísticas que hizo el fiscal, que parecía como si estuviera naturalizando lo que pasó. Nosotros queremos que investiguen y que haya justicia”. Desde el Ministerio Público de la Acusación explicaron que la pareja de Nahuel está citada para el lunes 8 e informaron: “Puede haber surgido un malentendido en estas primeras horas. El fiscal Bianchini estuvo en el lugar poco después del crimen, conversó con familiares y les manifestó que cuando estuvieran en condiciones emocionales de declarar se presenten a hacerlo”.