En medio del revuelo ocasionado por el hallazgo de 1658 kilos de cocaína en un depósito de Empalme Graneros, apareció una mujer que se presentó como la propietaria del inmueble, a requerimiento de la Policía Federal y por orden del juez federal Adrián González Charvay.

"Los vecinos me llamaron y me comentaron lo que estaba ocurriendo. No tengo idea de cómo se llama la gente (que le alquilaba el local) porque lo hago a través de un contrato con una inmobiliaria. Sé que son de Buenos Aires y que alquilaron para poner un depósito de alimento para perros", relató la mujer a la prensa.

La dueña del galpón allanado contó que el alquiler a estos locatarios que resultaron parte de una organización narco data de "hace más de un año", y que la inmobiliaria que tramité el contrato está en Funes. "Hay garantías y un seguro de caución. Se que es un hombre que contactaba a la inmobiliaria, pero no lo conozco. Yo vine a constatar que el inmueble es mío y dar fe del contrato de alquiler, nada más", cerró. Y aseguró incluso que desconoce el importe del alquiler percibido a esta organización.

El vecindario del depósito en Génova 2425 ya había comentado temprano que ese lugar casi nunca era visitado. Y que otrora tuvo otros usos diversos, pero a manos de otros locatarios: lavadero, venta de aberturas de aluminio, compraventa de autos usados.