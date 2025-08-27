La diputada nacional Rocío Bonacci y su padre, José, sufrieron un siniestro vial este miércoles en la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura de Ramallo. Ambos resultaron heridos, aunque no revistieron gravedad, y debieron recibir atención médica tras el impacto.

El incidente ocurrió mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, dirigente de Unite, se dirigían a Buenos Aires. El automóvil, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, perdió el control y se despistó.

“Estamos bien, yo iba en el auto. El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto; siempre han tenido un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”, aseguró José Bonacci sobre la alta velocidad a la que supuestamente se movilizaban, en un audio que envió a Cadena 3 mientras era derivado junto a su hija.

Respecto al vehículo oficial y a su chofer, el dirigente de Unite dijo: “Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara no le dieron bola. O sea, Menem lo hizo”.