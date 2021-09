Fausto Yrure, defensor del líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, aseguró este jueves que el resultado del juicio era "esperable". "No por la presencia de elementos probatorios contundentes, sino por el contexto", consideró.

En ese sentido, indicó que la Justicia "no pudo probar" que las fotos que dan cuenta de las balaceras perpetradas en edificios del Poder Judicial hayan sido enviadas por Cantero. Por tal motivo, adelantó que apelará la sentencia de 22 años de prisión a su cliente.

En la sede del Centro de Justicia Penal, en una audiencia semipresencial, siete miembros recibieron su condena, entre ellos las mas altas son de 22 años para Ariel "Guille" Cantero (que se une a otros seis y medio firme que cumple), por lo que se unifica a 28 años y ocho meses; otros 20 años para Lucía Uberti y 20 años para Matías César, considerados cabecillas coautores ideológicos de los ataques a la Justicia ocurridos en 2018.

Yrure recordó que “Cantero fue condenado en siete de esos hechos en el debate se ventilaron 14. Esta defensa planteó que no había tenido intervención”. Además, sostuvo “el rol de instigador no cabía y para serlo tenía que tener la orden de convencer a otra persona que no está dispuesta para que lleve a cabo ese delito y es lo que esta defensa manifestó que no se comprobó de ninguna manera”.

“Lo que no se probó es que fue él quien mandó las fotos con los lugares atacados a balazos, por eso vamos a apelar la sentencia”, anticipó. También aprovechó el diálogo con la prensa para aclarar que la frase que esgrimió su defendido en el inicio del proceso al ser consultado por su actividad (“Contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces”) se trató "de una ironía".

Por último, se quejó sobre las condiciones en las que Cantero tiene que vivir en el penal de Marcos Paz. "Es una situación claramente inhumana, que ninguna persona tiene que soportar porque es inconstitucional. Permanece encerrado 19 horas en una celda de 2x2", detalló.