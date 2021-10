Los 14 ejecutivos de Vicentin imputados por estafa, entre otros delitos, contraatacan la acusación penal que puede llevarlos a la cárcel. Su estrategia de defensa salió a la luz este jueves en el Centro de Justicia Penal: niegan haber cometido delito alguno y exigen al fiscal Miguel Moreno que demuestre y compruebe el rol delictivo de cada persona a la que acusa.

En la audiencia que se desarrolla esta mañana, el abogado Jorge Ilharrezcondo pidió responder a la imputación fiscal. "Hacemos la protesta correspondiente. En tanto el fiscal ya ha adelantado que pedirá prisión preventiva, voy a referirme a las imputaciones que se hicieron el martes. Mis defendidos se van a abstener de declarar hoy", dijo el letrado y anticipó: "Mis clientes no han cometido delito alguno".

Un rato antes, los había reunido en corro, como cuando un entrenador de fútbol aconseja a sus jugadores antes de iniciar el partido. "Acá les vamos a pelear todo, eh! Ustedes escuchen", los arengó.

El defensor apuntó: "Hay permanentes atribuciones colectivas en la imputación y se adjudican roles. Ya inicialmente hay un defecto imputativo, al no segmentar niveles de responsabilidad. No necesito explicarles que el delito colegiado no está regulado. Hay ahí un defecto que socava la fortaleza de cualquier planteo de índole criminal. En un directorio hay sujetos que votan, otros que prestan quorum, otros que tienen posturas neutras. Y eso no está segmentado en lo que dijo el fiscal", chuceó Ilharrezcondo.

Por ahora, los empresarios imputados intentan eludir la prisión preventiva que Moreno solicitó para ellos, al acusarlos de falseamiento de balance público, defraudación y estafa, por el default de 1300 millones de dólares, el más gravoso de la historia local, declarado en diciembre de 2019.

"Se habló también de los negocios que tenía la empresa con bancos internacionales –prosiguió el defensor de los directores– Se habla de la responsabilidad de Vicentin, sin individualizar roles. ¡Señores, digan dónde intervino cada uno en el supuesto engaño!", se exaltó.

"Vicentin pidió, Vicentin publicó" ¿Quién? ¡Acá hay 14 personas! Se escudan en que era una empresa familiar en la imputación. No estamos dentro de la órbita de la Ley de Sociedades acá. Hablan de una especie de delito 'de familia'. Por tener un apellido, un positivismo criminológico tardío, para imputar a un empleado que es 'hijo de'", socavó Ilharrezcondo.

Por último, abonó la hipótesis de defensa: "Salvo que haya habido un cambio en el Código Penal y no me enteré, Vicentin como tal no puede ser considerado un sujeto", remató el abogado.

La audiencia continúa.