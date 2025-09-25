La Fundación La Alameda se pronunció tras el hallazgo de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Desde la organización plantearon que se trató de un “narcofemicidio” y que la brutalidad ejercida sobre las víctimas funcionó como un mensaje mafioso hacia dentro y fuera de la organización criminal, con el objetivo de sembrar miedo y demostrar poder.

“Este triple crimen no fue un femicidio común ni un hecho de violencia aislado: fue un narcofemicidio con puesta en escena mafiosa. La tortura, la mutilación y el entierro en una casa operativa forman parte de un ritual para disciplinar y desafiar al Estado”, señalaron desde La Alameda en un comunicado.

La organización explicó que estas prácticas se inscriben en lo que denominan “pedagogía del terror”: un lenguaje criminal que busca recordar reglas internas a los miembros de las bandas, marcar supremacía frente a rivales y advertir al Estado sobre el control territorial que ejercen. “No es solo violencia, es un modo de comunicación mafiosa”, remarcaron.

Desde La Alameda recordaron que este tipo de crímenes no son ajenos a lo que ocurre en la región. “En México, Colombia o Brasil, los narcos utilizan escenas macabras, ejecuciones públicas o transmisiones de tortura para disciplinar y sembrar terror. El caso de Florencio Varela conecta a la Argentina con ese repertorio criminal”, subrayaron.

La fundación vinculó el avance del narcotráfico con la falta de respuestas estatales. “Las bandas crecen en barrios golpeados por la pobreza y el abandono, donde reemplazan al Estado y construyen microestados criminales. Allí reclutan jóvenes, sobre todo mujeres, como víctimas de trata, mulas o soldadas”, advirtieron.

En ese marco, señalaron que la impunidad se sostiene en complicidades políticas, judiciales y policiales. “Mientras se persigue a perejiles por tenencia mínima, los grandes jefes gozan de protección. El narco financia campañas, lava dinero en la economía formal y se consolida con la tolerancia del poder”, expresaron.

Finalmente, La Alameda reclamó medidas estructurales: una coordinación real entre justicias provinciales y federales, inteligencia criminal preventiva, fortalecimiento del control financiero y protección a víctimas y testigos. “Si el Estado no rompe el pacto de impunidad, este narcofemicidio será apenas el primero de una larga serie. Lo que ocurrió en Florencio Varela es una advertencia brutal que no puede naturalizarse”, concluyeron.