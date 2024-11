La región sigue conmocionada por la desaparición de Sofía Delgado, una joven de 20 años que fue vista por última vez el viernes pasado en San Lorenzo. El fiscal Carlos Ortigoza brindó una conferencia de prensa y dio detalles de la investigación: explicó cuál es el recorrido que arroja su celular el día de su desaparición, el 30 de octubre, aseguró que su novio es considerado un testigo de la causa y sostuvo que las hipótesis “son muchas”.

“Estamos trabajando a destajo desde el día viernes cuando tomamos conocimiento. Incluso se ha ordenado la búsqueda por agua con Prefectura. Son muchas las hipótesis que barajamos, hay un abanico grande. Han sido aportado datos de testigos en Rosario que refieren haberla vista y se chequeó sin éxito. También dijeron haberla visto en Timbúes y se buscó en hoteles -también sin éxito”, explicó.

Y sumó: “Las cámaras que más chequeamos son las referentes a su domicilio. En una se ve que camina junto a una persona a la par de una moto, pero no podemos ni acreditar ni descartar que sea ella. Sofía desapareció de su casa dejando constancia de que iba a volver y desde ahí podemos analizar un montón cosas".

Asimismo, Ortigoza reveló que el teléfono celular de la joven tuvo actividad hasta el mismo día -de su desaparición- a las 23.20. “Hace un recorrido desde San Lorenzo a Puerto General San Martín y vuelve a San Lorenzo. Hay un vehículo que hace un recorrido en ese lugar en un horario cercano pero no podemos confirmar si -la joven- se subió o no porque la cámara no lo registra”, sumó.

Ese dato contribuye a la incertidumbre, por cuanto Sofía se había retirado aquella noche de su casa pero con el aviso de que iría hasta un kiosco, para volver enseguida. En ningún momento le refirió a su hermano que saldría de la ciudad.

Sobre la pareja de la joven, explicó que “en principio aparece como testigo. ”Se le tomó declaración y refirió donde se encontraba al momento de la desaparición de ella. Incluso es la última persona que tiene contactos a través de mensajes de texto, que son de ella hacia él exigiéndole que le conteste", subrayó.

Por último, el fiscal aseguró que de la investigación “no surge ningún conflicto intrafamiliar ni de ella con otras personas, tenía un círculo muy cerrado de amistades y afectos, por eso también el temor de la familia” y pidió que “todos los que tienen información para aportar se comuniquen al 911 porque la Fiscalía analiza cualquier dato que llega”.