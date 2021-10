El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a lo acontecido en la ciudad tras el crimen de Joaquín Pérez, el arquitecto asesinado la semana pasada en el barrio de Arroyito, cuando salía a guardar el auto a la vuelta de su casa: "Yo no quiero buscar en esto un conflicto institucional. Estamos cerca de una fecha de elecciones. Digo sobre el caso Joaquín que he hablado con su esposa y me puse a disposición. También con el ministro de seguridad, con el fiscal y con el gobernador. Creo que tenemos que dejar trabajar al fiscal y espero que cuanto antes podamos tener un esclarecimiento, que llevará un alivio de justicia en relación con un hecho tan brutal. Me he comunicado con la esposa de Joaquín, como también con cada uno de los familiares de las víctimas. Porque pienso también en Bocacha, en el Trinche, en el Oso. Esas son cicatrices que quedan en la ciudad y no podemos ser indiferentes".

Pocas horas después del crimen, se organizó una movilización pidiendo justicia, en la esquina del lugar en el que se produjo el asesinato de Joaquín. Y este miércoles, habrá una nueva convocatoria, que ahora se hará en el Monumento a la Bandera, con la consigna #RosarioSangra. El intendente Javkin dijo en relación a esta convocatoria: "Hay que escuchar y ponerse a disposición. El acompañamiento será el que definan. A veces nos preguntan si participamos o no de este tipo de actos. Y yo lo que digo es que si vamos, tenemos que estar todos, sin ningún tipo de aprovechamiento. Estamos muy cerca de una fecha electoral y no debería haber ningún gesto que marque un intento de politizar. Nosotros, lo que los familiares determinen, vamos a hacer".

Javkin aseguró que está en contacto con la familia de Joaquín y añadió: "A los rosarinos que piden inseguridad, les diría que tenemos que exigir que nos cuiden mejor. Algunos me dicen que yo 'relato'. Pero yo no relato, lo que digo es que ante estos hechos se requiere el accionar de fuerzas que están preparadas para actuar. Nosotros podemos aportar, porque creo que hay que poner todas las herramientas para pacificar. Hay cuestiones de fondo en las que nosotros podemos trabajar, como urbanizar, integrar, abrir calles, hacer poda, iluminar. Pero en el durante, hay personal que tiene armas y poder que tiene que estar haciendo las cosas de otra manera, para cuidarnos. Desde la Municipalidad no podemos parar un homicidio con personal administrativo. No hay un empleado municipal que porte un arma. Y vimos el viernes pasado un operativo de seguridad acá con fuerzas federales, a las siete de la tarde, a media cuadra del municipio".

En línea con la posición que había exhibido el fin de semana mediante un hilo de Twitter en el que pidió por la autonomía municipal, Javkin planteó este lunes: "La ciudad se ha visto conmovida. Y en función de lo que reclaman las víctimas, lo que pide la gente, tenemos que cambiar cosas. Puede ser una policía municipal o puede ser que el intendente tenga posibilidad de opinar adónde se despliegan los operativos, pero no esto. Porque acá lo que está pasando es parte de lo que definimos en las mesas de trabajo, no se cumple en la calle".