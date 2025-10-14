La Fiscalía investiga la muerte de un hombre de 43 años ocurrida este lunes en barrio Echesortu. La víctima, identificada como Diego José O., fue trasladada de manera particular al Hospital Carrasco en horas del mediodía, donde ingresó convulsionando y con múltiples lesiones.

Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, el hombre fue asistido por el personal médico, pero falleció pocos minutos después. Los profesionales constataron que presentaba diversos traumatismos compatibles con una agresión física.

Los primeros testimonios recogidos indican que el hecho habría ocurrido en la zona de bulevar Avellaneda y 9 de Julio, donde la víctima habría sido golpeada por otras personas.

La fiscal María de los Ángeles Granato, del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia y determinar con precisión el origen de las lesiones y la causa del fallecimiento.

Además, se dispuso la intervención del gabinete criminalístico para llevar a cabo pericias fotográficas, relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y toma de declaraciones testimoniales.