En una conferencia realizada este lunes luego de los allanamientos por las internaciones de ocho pacientes con síntomas relacionadas al consumo de cocaína, que derivó en la detención de un hombre, desde la cartera de Seguridad le restaron chance a la hipótesis de que se trate de la misma sustancia que en el conurbano bonaerense terminó con la vida de más de 20 personas y dejó decenas de hospitalizaciones.

El subsecretario de Investigación Criminal provincial, Andrés Rolandelli, recapituló lo acontecido en Rosario: “Tuvimos conocimiento de los internados por parte del Ministerio de Salud y nos hicimos presentes en el Hospital Roque Sáenz Peña. AIC actuó de oficio al tener conocimiento de los internados, luego se informó a la Justicia y se hizo trabajo mancomunado con la Policía Federal”.

Consultado sobre el asunto, aseguró: "El único punto de contacto no concluyente con la cocaína adulterada es la sintomatología de algunos de los pacientes, que no se sabe al momento si es por la misma causa. Hay síntomas similares pero no es concluyente que sea la cocaína de Puerta 8. Es algo que podremos corroborar tras el análisis toxicológico”.

Recordó que tras conocer sobre las internaciones, desde Seguridad se pusieron en contacto con los fiscales y jueces federales, y aclaró: “Ellos tienen la causa, les hemos pasado la información y el juez dio la orden de los allanamientos. Allí se secuestró cocaína que será enviada a Buenos Aires para corroborar si es la misma que la adulterada en Puerta 8”.

De esta manera aclaró que “esto es aun materia de investigación, no sabemos al momento si todos los internados compraron en el mismo lugar. Se secuestró cocaína pero aún no sabemos si es adulterada”.