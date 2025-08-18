Un insólito episodio ocurrió en el shopping El Portal, donde un hombre fue sorprendido robando un aire acondicionado y, en su intento de huida, terminó arrojándose al vacío desde unos seis metros de altura.

Según fuentes policiales, el hecho se produjo cuando efectivos que cubrían adicional en el centro comercial ubicado en Nansen 323 fueron alertados por un movimiento sospechoso en la playa de estacionamiento de planta baja. Allí demoraron a un individuo que había roto la cañería de un equipo de aire acondicionado con fines de robo.

En su intento de escapar, el sospechoso corrió hacia la rampa de acceso de calle Víctor Mercante, pero al encontrarse con los portones cerrados continuó la fuga hacia los pisos superiores. Sin salida posible, se lanzó desde aproximadamente seis metros y cayó en un sector parquizado interno.

El hombre fue asistido por personal del SIES y se le diagnosticó un trauma en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Eva Perón. Posteriormente quedó a disposición de la comisaría 10ª, que interviene en la causa.