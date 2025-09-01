Un hombre de 55 años fue detenido este domingo acusado de intentar abusar de una adolescente de 14 años. La intervención policial ocurrió luego de que la menor lograra escapar y pedir auxilio en un comercio de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.

Según el relato de la víctima y de testigos, el sospechoso -identificado como Rosendo F., oriundo de Bolivia y con domicilio en Villa Dolores (Córdoba)- había intentado ingresar con la joven a un hotel ubicado en Santa Fe al 3400. El recepcionista del lugar confirmó que el hombre no pudo registrarse porque la acompañante era menor de edad y no contaba con documentación.

Tras el rechazo en el hotel, la adolescente consiguió alejarse y acudió a un local de la Terminal en busca de ayuda. La empleada del comercio dio aviso al personal de seguridad, que inmediatamente convocó a la policía. Minutos después, efectivos de la Brigada de Orden Urbano (BOU) detuvieron al hombre y lo trasladaron a la comisaría 2ª.