Cinco dotaciones de los bomberos voluntarios y zapadores realizaron un importante operativo, este miércoles por la madrugada, por el incendio de una vivienda de dos pisos en Pasaje 1825 al 6200 (Campbell y Saavedra), en la zona sudoeste de la ciudad.

Aunque las pérdidas materiales fueron totales, no se registraron heridos por el hecho, ya que los vecinos de la zona fueron evacuados cuando se empezaban a propagar las primeras llamas.

Desde Bomberos Voluntarios informaron que el incendio principal tuvo lugar en una vivienda de dos pisos en Campbell y Saavedra, en cuyo fondo había una especie de taller mecánico.