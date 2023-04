Un sobrino Ariel “Pájaro” Cantero, jefe de "Los Monos”, fue imputado este lunes como miembro de una asociación ilícita liderada por Luciano Uriel “Lucho” Cantero, preso desde el año pasado. Se trata de Ismael José María Verdún, de 23 años, detenido la semana pasada en un hospital al que llegó con una herida de arma de fuego. El joven conocido como “Pinocho” es sobrino de Lorena Verdún, la viuda del “Pájaro” Cantero, quien lideró la violenta banda narco conocida como “Los Monos” hasta su asesinato el 26 de mayo de 2013.

El joven, sobre quien existía un pedido de captura, fue detenido hace cinco días tras ser baleado en bulevar Oroño y Batlle y Ordóñez, mientras circulaba en bicicleta con dos amigos. Verdún fue derivado al hospital de Emergencias, donde quedó detenido al conocerse su identidad. Según fuentes de la investigación, al ingresar al centro de salud dijo que había sido víctima de un intento de robo. Sin embargo, una cámara de videovigilancia captó el momento en que dos personas que se movían en moto pasan por al lado de Verdún y le disparan.

De acuerdo a esa secuencia, que está en manos de la Justicia, “Pinocho” alcanzó a mover la mano del atacante cuando iba a disparar hacia su rostro, aunque luego el agresor le disparó en una pierna.

Mientras se investiga ese ataque, la fiscal rosarina Marisol Fabbro imputó a Ismael Verdún como miembro de una asociación ilícita por la está acusado como líder su primo, Luciano Cantero, tercera generación de “Los Monos”.

Según la acusación, la organización criminal estaba “destinada a cometer delitos contra las personas, la propiedad, la libertad, la administración, seguridad, fe y salud pública”.

“Esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas, como su expansión territorial”, sostuvo la fiscal durante la audiencia de hoy. Agregó que “para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron diversos delitos” como “homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas y venta ilegal de estupefacientes”.

De acuerdo a la investigación de Fabbro, la banda tuvo “mucha influencia en la zona sur de la ciudad de Rosario y alrededores” y operaba “principalmente en los barrios La Granada, Las Flores, Las Delicias y barrio Plata”.

Para la fiscal, el rol de Verdún en la banda es el de estar "a disposición de la misma para realizar de propia mano los trabajos encargados por sus superiores, recibiendo directivas y provisiones de los suministros necesarios para la obtención de sus fines delictivos, como ser armas de fuego, municiones, material estupefaciente y rodados”. El juez de la audiencia, Héctor Núñez Cartelle, formalizó la imputación y le dictó prisión preventiva por dos años a "Pinocho".

La misma fiscal había imputado, a principio de octubre del año pasado, a “Lucho” Cantero, su madre Lorena Verdún y su pareja Erica Bullón como cabezas de una organización criminal comandada por el primero desde la cárcel federal de Ezeiza, donde está detenido.

En una escucha de la causa, en la que “Lucho” Cantero habla con Vanessa Barrios, la pareja de su tío Ariel “Guille” Cantero, quien lideró “Los Monos tras el asesinato de su hermano el “Pájaro”, el joven asegura que posee el control del barrio.

“Quédate tranquila que en la casa esa no se metió nadie, si ustedes cierran mal la casa es problema de ustedes y acá a ‘Guille’ no lo metas, porque ‘Guille’ no corta ni pincha conmigo y el barrio es mío”, le dijo el joven a su tía, en relación a Ariel Cantero, que cumple condena por penas superiores a los 100 años.

Y agregó: “Quédense tranquilos que el barrio es mío, ahora estoy yo, yo soy el barrio ese sabés, el barrio si quiero me lo dejo todo para mí, decile vos y a quien vos quieras, corta”.