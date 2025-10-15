El Ministerio Público de la Acusación informó que este martes fue hallado un cuerpo sin vida a la vera de la Ruta Nacional 34, a la altura del Canal Ibarlucea, en las afueras de la ciudad. Hasta el momento, la víctima no fue identificada.

El caso quedó a cargo del fiscal de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, quien ordenó la intervención del gabinete criminalístico para realizar las pericias correspondientes: relevamiento de la escena, toma de testimonios y levantamiento de rastros.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML), donde se llevará adelante la autopsia con el fin de determinar la causa del fallecimiento y constatar si presentaba heridas previas.

De acuerdo con los primeros informes médicos, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, con una data de muerte estimada en al menos dos meses. Se trabaja para lograr la identificación de la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.