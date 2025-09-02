El río Paraná dejó ver este martes temprano un cadáver a flote, a la altura de Puerto Norte, en la costa central de Rosario.

Fue una mujer la que divisó el bulto flotante y advirtió que se trataba de un cuerpo humano. Eran las 8.30 cuando el aviso llegó a Prefectura Naval y a la Policía de Investigaciones. El operativo de rescate avanzó hasta cerca del mediodía, cuando los agentes náuticos lograron rescatar el cuerpo ya en cercanías del Monumento a la Bandera y la Estación Fluvial.

No trascendió por el momento algún detalle sobre el cuerpo, solo que se trataba de un varón, pero sin precisar su edad, identidad ni probables causas de su muerte.

La Fiscalía de Homicidios Culposos ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia que determine las causas de la muerte.