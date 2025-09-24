La búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecidas desde el viernes en La Matanza, terminó de la peor manera. Este miércoles, la Policía Bonaerense encontró los cuerpos asesinados y descuartizados de las tres jóvenes en una vivienda de Florencio Varela.

El hallazgo se produjo luego de que una antena detectara el impacto de la señal de un celular de una de las víctimas, lo que permitió dar con la casa en Villa Vatteone. Allí, efectivos de la DDI de La Matanza ingresaron y encontraron rastros de sangre y un fuerte olor a lavandina, en medio de tareas de limpieza realizadas por dos personas que ocupaban el lugar.

La confirmación de la identidad de las víctimas fue realizada por Antonio, abuelo de Morena y Brenda, quien en diálogo con la prensa expresó: “Pasó el desenlace que no queríamos, pero los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas”. Visiblemente conmovido, agregó que ahora la familia espera los resultados de la autopsia para definir los pasos a seguir.

El triple crimen conmocionó a la comunidad y encendió nuevas alarmas sobre la violencia narco en la zona. El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que se trataría de una “venganza vinculada al narcotráfico”, aunque la investigación continúa para determinar responsabilidades y posibles conexiones con bandas criminales de la Villa 1-11-14.

El caso generó un fuerte repudio social y derivó en convocatorias a movilizaciones en distintos puntos del país para exigir justicia por las tres jóvenes y reclamar políticas que prevengan la violencia y el accionar del crimen organizado. En Rosario organizaciones sociales y feministas se movilizarán este miércoles a las 18 en Plaza San Martín.