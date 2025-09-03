Un impactante hallazgo sacudió este miércoles por la tarde a la zona de Ocampo al 1900, en pleno macrocentro rosarino. Allí, dentro de un contenedor de basura, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre con un cordón atado alrededor del cuello. La investigación busca determinar si se trató de un suicidio o de un homicidio.

El descubrimiento se produjo pasadas las 14, cuando un ciruja que revisaba el contenedor alertó a transeúntes sobre lo que había visto. De inmediato se dio aviso a la Policía, que cercó la zona y cortó el tránsito en Ocampo, entre Moreno y Dorrego, a la espera de peritos y del médico policial.

La primera hipótesis que manejan los investigadores es la de un ahorcamiento, ya que el cadáver presentaba un cordón alrededor del cuello. Sin embargo, aún no estaba claro si el fallecido se quitó la vida dentro del contenedor o si fue víctima de un crimen, lo que mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

Desde la Fiscalía indicaron que, en principio, los indicios recolectados apuntan a un suicidio. El fiscal de Homicidios Culposos, Walter Jurado, quedó a cargo de la causa y ordenó el relevamiento de la escena y la toma de testimonios a vecinos de la zona.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó durante varias horas en el lugar para obtener pruebas y confirmar la identidad del hombre fallecido. Mientras tanto, la presencia de móviles policiales generó gran conmoción entre vecinos y transeúntes que se acercaron al área vallada.