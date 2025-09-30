Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad de la zona rural que divide Santo Tomé y Colonia San José, en el límite entre los departamentos La Capital y Las Colonias.

En la mañana de este martes, la policía encontró los restos óseos calcinados de una persona en el interior de una camioneta completamente incendiada. Y si bien la policía confirmó que los restos son humanos, su identificación se presenta como un desafío debido al estado en que se encontraron.

El principal objetivo de la investigación ahora es lograr la identificación de la víctima. El vehículo, una camioneta Traffic, fue encontrado completamente calcinado, y dentro de los hierros retorcidos se hallaron fragmentos óseos y lo que se presume es un cráneo.

El fiscal de Homicidios, Andrés Marchi, se hizo presente en el lugar junto a un equipo de peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Su labor se centró en preservar la escena y recolectar las primeras pruebas.

Las autoridades manejan la hipótesis de que se trata de un homicidio, en el que el incendio del vehículo pudo haber sido un intento por ocultar el crimen y borrar evidencias.

Sin embargo, por el momento, la Fiscalía no ha brindado una versión oficial y se mantiene cautelosa a la espera de los resultados de las pericias forenses. Asimismo y por el momento, no hay datos sobre denuncias de personas desaparecidas que puedan estar relacionadas con el caso.