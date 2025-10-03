Un hombre fue hallado sin vida en el patio de una vivienda aparentemente abandonada ubicada en la intersección de Pasaje 1884 y Cisneros, en barrio Avellaneda Oeste, de Rosario. El hallazgo se produjo este viernes por la mañana, alrededor de las 10:30, aunque el horario exacto del hecho aún no fue determinado.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal médico, quienes constataron el fallecimiento de la víctima como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca. Hasta el momento, no se ha logrado establecer la identidad del hombre.

Por orden del fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Dr. Patricio Saldutti, se dispuso la intervención del gabinete criminalístico para realizar el relevamiento de la escena del crimen, incluyendo pericias fotográficas, levantamiento de rastros y confección del croquis del lugar. Además, se inició la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad de la zona y se comenzaron a tomar testimonios a posibles testigos que puedan aportar información relevante para esclarecer el hecho.

La investigación continúa en curso y se esperan avances en las próximas horas.