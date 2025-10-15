Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y de su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba, habló por primera vez desde su detención.

El hombre fue trasladado este miércoles desde la Comisaría Segunda de Gualeguaychú rumbo a Concordia para prestar declaración indagatoria y, antes de partir, declaró: “Todo fue por justicia”.

Según la investigación judicial, Laurta habría ingresado el sábado al mediodía a la vivienda de su expareja, Luna Giardina, y la habría asesinado de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y se llevó a su hijo de cinco años.

El femicida fue detenido el domingo pasado en Gualeguaychú luego de una investigación que incluyó el secuestro de su hijo y el hallazgo del cuerpo mutilado del chofer Sebastián Martín Palacio. El auto de Palacio había sido incendiado en Córdoba, mientras que el cadáver apareció a la vera de un camino entre Puerto Yeruá y General Campos.

En medio del operativo de traslado desde la Comisaría Segunda de Gualeguaychú rumbo a Concordia, una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó a Laurta sobre el homicidio del chofer Sebastián Martín Palacio, a lo cual el arrestado afirmó: “Todo fue por justicia”.