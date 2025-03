En los próximos días cualquier persona en Rosario, Santa Fe y Santo Tomé podrá llamar a la línea de emergencias 911 y radicar una denuncia penal, sin necesidad de trasladarse hasta una comisaría policial como hasta ahora.

El sistema tendrá validez judicial y consiste en una innovación tendiente a liberar al personal policial de esos trámites sumariales. Lo había anticipado el gobernador Maximiliano Pullaro este martes en la licitación de la Estación Policial Rosario Centro, y este miércoles es presentado desde la Estación Policial Sudoeste, donde en esta ciudad estará el equipo que atenderá estas demandas de manera telefónica.

Por ahora regirá para las tres ciudades referidas, y luego se extendería a toda la geografía santafesina.

Este nuevo procedimiento llevado adelante a través del Sistema Único Criminal (SiUC) permitirá que las personas puedan realizar una denuncia penal al 911 y ser atendidas por un abogado de un Centro de Denuncias (CD), siempre y cuando la misma no constituya una emergencia o urgencia.

Los tipos de denuncias que se pretenden captar son vinculados a hechos por robo, hurto, abigeato, amenazas simples, contravenciones al Código de Convivencia, incumplimiento de mandato judicial, lesiones leves, estafas diversas, entre otras.

La atención estará a cargo de abogado/as, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados de la 1era (Santa Fe) y 2da (Rosario) Circunscripción. La persona denunciante recibirá su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunicará al Ministerio Público de la Acusación vía SIUC (Sistema de Información Único Criminal).

En caso de ser necesario, en situaciones sensibles, se activarán los protocolos vigentes en los CD, como dar aviso al fiscal en turno o dar intervención a las distintas áreas especiales para no dilatar ninguna medida urgente. El tiempo aproximado del proceso de denuncia a través del CD+911 es de 30 a 45 minutos.

En Rosario, funcionará en el CD COP de la Estación Policial Sudoeste, sita en Crespo y Sabattini, mientras que en Santa Fe lo hará en la Central 911.

Hacerla fácil

“La toma de denuncia y la atención a la víctima son una parte fundamental de nuestra política de seguridad, pero también de la política de acceso a la justicia”, dijo el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni durante la presentación. Y agregó: “También queremos brindar un servicio a la comunidad de que sea más fácil y accesible hacer una denuncia”.

Sobre la ampliación de denuncias a través del 911, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad indicó que “ser apunta a toda una gama media de delitos que normalmente son los problemas chicos, que no los atiende nadie, porque cuando algo es grande todos nos ponemos y nos preocupamos, pero a los problemas chicos y medianos parece que no le damos atención”.

Asimismo, Cococcioni reconoció que con estas denuncias al 911 “se formaliza el trámite de la denuncia que muchas veces la necesitamos para poner en marcha el aparato investigativo y judicial, y nos sirve para reducir el impacto de la cifra negra del delito, porque hay casos que no son denunciados presencialmente -pero sí hay llamado de emergencia al 911-; pero los casos que no son de urgencia, muchas veces tampoco tienen llamado al 911. Entonces, estamos generando también desde la política criminal un instrumento muy valioso que es poder conocer todos esos delitos -no todos pequeños-, que no tienen urgencia y no dieron lugar a una intervención policial de oficio por no haber, pero que constituye una franja de criminalidad que el Estado debe atender”.