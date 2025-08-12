Grave condena a policía que mató a un vecino por la deuda de una garrafa

La oficial de la Unidad Regional II de Policía Antonela Celeste Ortiz fue condenada este martes en el Centro de Justicia Penal a la pena de 15 años de prisión –el fiscal Lisandro Artacho había pedido 22 años– como autora del asesinato de un vecino suyo, Maximiliano Andrés Lucero, el 7 de setiembre de 2022, en el barrio Nuevo Alberdi.

La sentencia dejó un sabor amargo en los familiares y amigos de la víctima, porque el tribunal convalidó el planteo de la defensa de negar que el crimen haya sido un típico caso de gatillo fácil: Ortiz estaba en su domicilio, bajo licencia médica, y no actuó en funciones de policía. Sin embargo, usó el arma que le proveyó el Estado para matar a su víctima.

El crimen fue el desenlace de un reclamo que Lucero le hizo a su vecino Damián Solís, en Matheu y Caracas, confín noroeste de Rosario, donde ambos residían. Lucero, de 33 años, le pidió a Solís que le pagara una plata que le había prestado para comprar una garrafa de gas. El reclamo derivó en una discusión que escaló de tono. Lucero llegó a aventarle un piedrazo contra la casa, ante la negativa de Solís. Y la pareja de este hombre puso fin al conflicto de la peor manera. Un solo tiro que astilló la rutina del mediodía en esa calle de casitas humildes, sin terminar.

Se trata de Antonela Ortiz, de 35 años, compañera del hombre demandado y oficial de Policía asignada por entonces a la comisaría 12ª, de barrio Ludueña, controvertida por arreglar con transeros de la zona que responden al clan Riquelme.

Ortiz apareció en escena con su arma reglamentaria, una pistola Taurus 9 milímetros, y le disparó a quemarropa a su vecino, quien cayó fulminado en la calle con un tiro en la frente.

“El disparo letal fue directo, de frente, sin rebote ni advertencia previa, ni voz de alto ni nada por el estilo”, precisó el fiscal Lisandro Artacho en su alegato del juicio oral, cuando pidió una pena de 22 años de prisión.

“Estamos a la espera de los fundamentos del tribunal para conocer los motivos de la decisión”, dijo el fiscal con un dejo de inconformidad porque la sentencia finalmente resultó menos gravosa que la que él había solicitado.

Luisa Pourpour, madre de la víctima, declaró que salió a la escena alertada por el griterío, y encontró a su hijo agonizante, que le suplicó ayuda. Agregó la señora que pronto llegaron policías, camaradas en definitiva de la autora del disparo. La apartaron a la madre de su hijo y soltaban frases como “dejalo que se muera este negro villero”, según declaró la señora en diálogo con el sitio ANRed.

Lucero murió esa noche en el policlínico Eva Perón.

Luego de una semana de juicio oral, el veredicto llegó en el Centro de Justicia Penal, a cargo de las juezas Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas González y Carlos Leiva.

“Fue un conflicto vecinal que no debería haber pasado a mayores, pero Ortiz decidió tomar su arma reglamentaria y disparar hacia la víctima y ocasionar su homicidio”, señaló Artacho, y asumió el punto marcado por la defensa: el hecho no ajusta a la definición exacta de gatillo fácil por cuanto Ortiz no estaba en funciones en ese momento como policía, sino que estaba en su domicilio, con licencia médica. Sin embargo, usó el arma policial para matar.