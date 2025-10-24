Agentes de la Policía Federal realizaron, este jueves, 19 allanamientos en domicilios y en lugares que funcionaban como puntos de venta de droga en los barrios Tablada, Las Flores y Villa Gobernador Gálvez.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal César Pierantoni, en el marco de una investigación proactiva del Equipo de Microtráfico del MPA, dependiente de la Fiscalía General, y en coordinación con la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina.

El resultado de los allanamientos simultáneos finalizó con el secuestro de más de 800 dosis de cocaína; balanzas de precisión; una pistola Bersa 9 mm modelo TPR9, la cual se encontraba cargada con 17 cartuchos y que, además, registra pedido de secuestro; más de un millón de pesos; numerosos dispositivos celulares; y, hasta el momento, hay 5 personas aprehendidas.

Uno de los principales investigados se encuentra preso por un caso de extorsión que tuvo lugar a raíz de una deuda por droga. Los lugares allanados conforman instalaciones destinadas a la venta de droga, montadas en una zona de alta violencia de la ciudad de Rosario, en el barrio donde operaban Isaías Núñez, alias “Chuki Monedita”, René Ungaro y Alan Funes.