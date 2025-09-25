La Fiscalía acusó a diez personas de integrar una asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad. Entre los señalados como organizadores aparece Lautaro “Laucha” Ghiselli, quien asumió el rol de jefe de la barra de Rosario Central tras el homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y de su ladero Andrés Attardo.

Alejandro Leguizamón, Ezequiel Dilascio y Matías Guerra también fueron señalados como organizadores y para todos ellos el juez Fernando Sosa dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

De acuerdo a la acusación de los fiscales Georgina Pairola, Juliana González y Luis Schiappa Pietra, el grupo organizaba recursos humanos y materiales para dominar distintos territorios de la ciudad con fines de venta de drogas al menudeo, extorsiones y hechos violentos.

La imputación detalla ataques a rivales, usurpación de viviendas para montar búnkers, circulación de armas de fuego, uso de menores de edad y alianzas con otros líderes barriales.

En ese entramado, Ghiselli fue apuntado por su doble rol: jefe y administrador de los recursos de la barra en favor de la asociación ilícita. Según la Fiscalía, tomaba decisiones junto con otros líderes del grupo, disponía los cargos dentro de la organización y desplazaba a quienes consideraba rivales.

La organización, originada en el barrio 7 de Septiembre, extendió su dominio a otros sectores como Stella Maris, La Bombacha y Emaús, disputando con violencia el territorio o tejiendo alianzas coyunturales con líderes de distintos barrios.

Además de Ghiselli, a los otros imputados se les adjudicaron distintos roles: desde regentear puntos de venta de drogas hasta integrar el brazo armado encargado de cometer balaceras, extorsiones y atentados contra personas.

“Veníamos de una sucesión en la barra asociada al atentado y la muerte violenta de Bracamonte. Las personas vinculadas a este crimen están muy relacionadas con integrantes de esta organizaciónn. El jefe -Matías Gazzani, que se encuentra prógufo hace más de un año- es quien permitió que Ghiselli ocupe ese lugar”, explicó a los medios Schiappa Pietra.

Y sumó: "Demostramos que ocupar ese lugar permitía actos violentos por parte de la barra. Se mostraron varios mensajes en los que decían cómo iban a ocupar la barra los primeros partidos,

que iban a ir armados a la cancha y que eso se les permitia en función del liderazgo de Ghiselli".