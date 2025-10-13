La serenidad habitual de Piñero, el pueblo de 1800 habitantes lindante con el sudoeste de Rosario, se rompió en pedazos el sábado por la noche, con una manifestación airada de indignación y sed de justicia contra un joven al que acusan del delito de estupro y de divulgar imágenes íntimas de una adolescente en el pueblo vecino, Álvarez.

Una turba enardecida de vecinos se congregó en torno a la sede del templo evangélico Jesucristo Esperanza de Vida, en 9 de Julio al 300, de Piñero, contiguo al edificio comunal de esa localidad. Realizaron pintadas alusivas contra el joven Nahuel C., nieto del pastor a cargo del culto, y lo denunciaron a viva voz de tener una relación íntima con una menor de edad, y de haber difundido de manera virtual fotos íntimas de esa chica entre sus contactos.

El joven escrachado, de 18 años, no estaba en el lugar, o al menos no enfrentó a quienes reclamaban por él. Los manifestantes pegaron carteles en la cuadra, y sobre una camioneta estacionada, al parecer vinculada a la familia. Los acontecimientos merecieron la intervención policial, y la apertura de una investigación penal de oficio.

Las imputaciones del gentío enojado relacionaron al joven con su padre –el pastor Héctor Cabrera–, quien está preso justamente en la cárcel de las afueras del pueblo –la Unidad Penitenciaria N°11– y condenado desde agosto de 2023 a 30 años de prisión por abuso sexual y amenazas contra varias mujeres de su feligresía, cuando atendía en un templo de Batlle y Ordóñez al 1800, en zona sur de Rosario. Los ataques sexuales tuvieron lugar en ese templo, en una fábrica de Entre Ríos al 2600, y en Villa Gobernador Gálvez.