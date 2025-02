El despliegue policial en torno a la comisaría 10ª, en Alberdi, logró controlar la situación que estalló este viernes de madrugada, con la fuga de 5 detenidos, y la recaptura inmediata de todos aunque en una rebelión intensa en el penal de reclusión.

El grupo especial GIRI de la Unidad Regional II tomó el edificio de Darragueira al 1100 y redujo a los presos amotinados. No obstante, estos pidieron alivio en las condiciones de detención, a puro hacinamiento en un lugar donde hay 54 personas detenidas pero en celdas que admiten hasta 20.

En las seccionales policiales de Rosario hay 1.300 personas detenidas, lo que triplica la capacidad de estos penales que, no obstante, deberían alojar personas solo de manera transitoria hasta su liberación o traslado a unidades del Servicio Penitenciario.

La población carcelaria en la provincia de Santa Fe, entre unidades penitenciarias y policiales, suma 10.000 personas detenidas, pero la capacidad edilicia es para 6.000 personas.

Se hizo presente el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, quien ordenó que algunos presos fueran trasladados a otros penales de la URII, no menos saturados que este.

El funcionario definió la crisis como “un intento de amotinamiento” para impedir que, luego de la fuga, los policías hicieran un conteo de la cantidad de detenidos.

“Esto es parte de la problemática de presos en las comisarías. En poco tiempo esto ya no lo tendremos que soportar más. En un mes y medio estaremos inaugurando nuevas plazas. Ahora vamos a vaciar esta comisaría porque hubo inconductas que no se pueden tolerar en este lugar. Están cerca de sus familias, pero entonces así no merecen ese beneficio”, dijo Cococcioni.

“Pero mientras tanto no podemos dejar de detener gente a la espera de que haya más cárceles”, cerró.