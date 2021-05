Los nueve empleados del Servicio Penitenciario que son señalados por la Fiscalía como facilitadores de la evasión de dos presos de alto perfil del Pabellón 13 módulo D del Penal de Piñero deberán cumplir la prisión preventiva por 45 días, al igual que el evadido recapturado Carlos D’Angelo y su pareja Joana Ayelén Cabrera.

Otra imputada, Y.L, que fue encontrada cómplice por alojar desde el lunes pasado en su vivienda en Villa Gobernador Gálvez a los evadidos, también fue puesta en prisión preventiva, a pesar de que su defensa reclamaba su libertad condicional por tener una de sus hijos con una discapacidad.

En tanto el jefe del Servicio Penitenciario fue imputado en su carácter de Alcaide Mayor por los fiscales Franco Carbone y Georgina Pairola por incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque la Fiscalía no solicitó su prisión preventiva, ya que consideró que “su situación distinta al resto del Servicio Penitenciario porque él no facilitó la evasión, sí sus dependientes”.

Los fiscales Pairola y Carbone les achacaron a los empleados de Piñero: “Son funcionarios públicos cuyo deber es la custodia y la guarda de todas las personas, y es su función requisar a todas las personas y objetos. La investigación muestra que su evasión es de una forma obscena y grotesca: son presos de alto perfil, ambos tenían antecedente de fuga anterior, y uno de ellos permanece prófugo”.

Y luego el fiscal Carbone enumeró las falencias del personal: “No hicieron operativo cerrojo en los alrededores ni en los varios peajes de la ruta, y no dieron aviso a la Fiscalía hasta las 11 de la noche, cuando se evadieron antes de las cinco de la tarde. No podemos descartar si actuaron con ánimo de lucro por una evasión tan evidente”.

Para las encubridoras Cabrera e Y.L, los fiscales imputaron "haber facilitado su fuga (la primera) y ocultamiento de ambos prófugos". Y recordaron que aun se investiga la identidad de otra mujer que facilitó la fuga de D'Angelo y Pereyra (que compartían celda). Al momento del allanamiento, Pereyra se dio a, la fuga por el fondo de la vivienda, y su búsqueda continúa. En la vivienda se halló una escopeta con cartuchos.

Una mujer que se apersonó aquel lunes de la huída bajo el nombre de Tania G., quien aún no fue identificada, había falsamente acreditado dicha identidad con DNI a nombre de esa persona, para visitar al evadido Pereyra y colaborar en la evasión junto a Cabrera.

La defensa del evadido y su pareja aseguró que “D’Angelo no cabe por su contextura en el canasto con tapa de caja de frutas como argumentó la Fiscalía, sin que la tapa se moviera o cayera, y las cámaras no pudieron constatar que se haya fugado de esa manera”, y pidió que se realice una prueba en audiencia para constatarlo. Asegura que se pudo haber fugado “de mil maneras distintas, pero el mejor contorsionista del mundo no entraría en ese canasto”. Aseguró que no hay evidencia que su novia fuese cómplice de su fuga, y acreditó que se encuentra cursando un embarazo y es responsable ella sola de dos hijos.

La fiscal Pairola puso en dudas el embarazo de Cabrera ya que no fue “debidamente acreditado por un profesional y el análisis de sangre no lo demuestra”.

Las amenazas de muerte

Al comienzo de la audiencia el evadido recapturado D’Angelo denunció que miembros de la Tropa de Operaciones Especiales y celadores de la Alcaidía lo golpearon y amenazaron de muerte, exigiéndole “que diga dónde está Peralta” y achacándole responsabilidad sobre “sus compañeros del Servicio Penitenciario que perdieron su trabajo”. Relató y mostró a las cámaras lastimaduras en los brazos, y aseguró: “Tengo miedo que me maten”.

Su defensora reclamó un médico forense que constate las marcas del imputado, y que fuera trasladado a otra institución. La jueza María Trinidad Chiabrera remitió el asunto a la Fiscalía de Violencia Institucional y ordenó que este mismo jueves sea revisado por un médico del Instituto Médico Legal.

D’Ángelo se encontraba cumpliendo una condena a 23 años de prisión efectiva por los delitos de Homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, Encubrimiento agravado por ánimo de lucro, en dos hechos, alteración y supresión de numeración de objeto registrable, dos hechos, y portacion ilegal de arma de fuego de guerra agravada por antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas.