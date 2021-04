El secretario de Seguridad Pública provincial, Germán Montenegro, dijo que la ola de violencia urbana que se abate sobre Rosario es consecuencia directa del narcotráfico, y que este flagelo está alimentado por el consumo de drogas y la rentabilidad de esa actividad criminal. Y consideró que a este fenómeno se lo dejó crecer fatalmente en los últimos años durante los gobiernos anteriores. "Cuando alguien se beneficia con eso, se paga un costo muy caro", dijo el subalterno de Marcelo Sain. El escenario actual, dijo Montenegro, es la herencia de una Policía "muy mala, por su tamaño, su falta de profesionalismo y su componente de corrupción". Tras ello, reclamó a Legislatura la aprobación de las tres leyes de reforma integral del aparato de seguridad santafesino.

Montenegro habló en Sí 98.9 con Ariel Bulsicco, y dejó conceptos para la polémica política entre el oficialismo y la oposición del Frente Progresista.

"El narcotráfico es un fenómeno criminal alentado por causas en los que la policía no opera. Es un problema serio por la alta demanda que tiene y que sostiene el negocio, también por la fenomenal rentabilidad que produce en la economía informal. Esto alimenta el funcionamiento de este problema criminal. Y en Rosario en particular tiene una vertiente muy violenta", analizó el número dos del Ministerio de Seguridad.

Montenegro resaltó que la Policía está incautando "entre 20 y 40 armas por semana, y la mayoría es en Rosario. Da la pauta de que hay una tarea policial fuerte en la calle". Pero al fragor de las balaceras que continúan, la realidad demuestra que esa tarea no alcanza.

"Heredamos una policía muy mala, por su tamaño, su falta de profesionalismo y su componente de corrupción, está en un proceso de recuperación. Ahora hay política muy fuerte de control policial, el caso Druetta es un paradigma. Lamentablemente eso fue lo que ocurrió", justificó el funcionario.

"Estamos haciéndonos cargo de una situación que se ha venido construyendo históricamente, fueron 10, 12 o 15 años o más donde se dejó crecer esta problemática criminal, porque se miró para otro lado o porque alguien se benefició con esto. No quiero señalar personas o partidos en particular pero cuando te beneficiás con este negocio, la pagás muy caro en algún momento. Esto no nos releva de responsabilidad a nosotros, pero el contexto y el origen es ese", recalcó.

Tras ello, destacó el arribo esta semana de 300 agentes federales (PFA y Prefectura Naval) que son asignados a tareas de vigilancia y prevención en el área central de la ciudad.

La nota completa de Bulsicco a Montenegro, escuchala acá: