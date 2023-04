La denuncia contra el conductor y animador Jey Mammon encendió la opinión pública y puso en agenda el delito de abuso infantil en los medios y en la mesa familiar. Sin embargo, el tratamiento mediático no siempre arroja luz sobre la problemática, lejos de eso, a veces se enmascara más de lo que realmente se expone.

El periodista Franco Trochia, especializado en diversidad sexual, analizó en diálogo con Sí 98.9 por el programa Viaje al Centro de la Tarde cuáles son las omisiones que ponen de relieve otras aristas del conflicto.

Trochia aseguró que los casos de abuso de menores no suelen tener el impacto mediático necesario. “No ocurre porque no rinde. Porque no termina de indignar como debería indignar", afirmó el también guionista de televisión.

En este sentido ensayó una conjetura: "Si vamos a las estadísticas, comprobamos que la mayoría de los abusadores en Argentina son los padres de las víctimas. Podríamos entonces establecer una relación entre esa indiferencia por parte del periodismo y la resistencia adentro mismo de las casas a ver y a reconocer que esto es así de grave”.

Minutos después de la nota insistió en este punto a través de Twittter. Allí agregó: “Las cuatro paredes no se televisan y eso es criminal”.

Ya cerrando la conversación Trochia llamó a poner en agenda el delito de abuso de menores y darse el tiempo para abordarlos con la profundidad que la gravedad del asunto merece.

Escuchá la entrevista completa aquí