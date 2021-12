Mientras las querellas de la causa por la desaparición y muerte de Franco Casco piden que la investigación se eleve a juicio lo antes posible, desde la defensa de los imputados volvieron a solicitar el sobreseimiento de los policías.

"Creo que esta causa tendría que haber sido sobreseída desde el primer momento. Está claro que Franco casco no murió de forma traumática, sino ahogado", afirmó Rodrigo Mazzuchini, abogado de Diego Álvarez, jefe de la comisaría séptima en el momento de la desaparición del muchacho, en diálogo con Rosarioplus.com.

Según manifestó el letrado, que además es primo del agente procesado, la hipótesis de las querellas y la fiscalía "se ha caído por completo" ya que fueron "un acto de Fe", "un disparo al vacío tomando los testimonios de 3 presos, apoyados por otros 8, más la falta de dientes".

"La querella ve otro expediente, se quedó en lo que tuvo hace tres años atrás. Hay una serie ininterrumpida de exámenes médicos que uno tras otro van demostrando que Franco Casco no tuvo ningún episodio violento en su cuerpo", indicó el representante legal.

Hace algunas semanas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregó el informe sobre la última autopsia del cuerpo de Franco Casco, realizada a fines de marzo. Dicho estudio dejó conforme a las querellas de la causa que solicitarán que la investigación se eleve a juicio.

El abogado querellante, Salvador Vera, había explicado que la última pericia aportó nuevas evidencias al caso, como la fractura en dos costillas del muchacho y la pérdida de tres dientes. "Se encontró una situación que no había sido advertida antes, que es la fractura en dos costillas que son vitales. Estas lesiones son compatibles con una situación de violencia", había afirmado el letrado y aclaró: "Esas fracturas, en el marco de la cantidad de días de desaparición de Franco, resultan plenamente compatibles con el período de cautiverio".

En oposición al representante legal de la hermana e hijo de Franco, Mazzuchini señaló: "Nosotros tuvimos tres autopsias anteriores y no se detecto en ningún momento (la rotura de costillas). Lo que dice nuestro perito, el doctor (José) Speranza, es que probablemente esa fractura no fue señala porque se pudo romper en el momento de abrir el cuerpo". "Los médicos dijeron que esta lesión pasó 114 días antes del fallecimiento de Franco Casco, nuestro perito no está de acuerdo y pidió estudios complementarios. Pero si esto es así, podemos decir que la gente que está detenida no tiene nada que ver con esas heridas", apuntó.

En cuanto a la pérdida de tres piezas dentarias del joven, el abogado de Diego Álvarez dijo: "Quedó comprobado en la última autopsia que los dientes no habían sido extraídos de forma violenta".

Por su parte, Salvador Vera había indicado: "Las piezas dentarias y todo el maxilar del cráneo de Franco fue peritado odontológicamente por el cuerpo forense de la Corte Suprema y se estableció la existencia de micro fisuras y fracturas. Esto lo llevó a concluir que la pérdida de las 3 piezas fue traumática, abrupta".

"En las tres autopsias ponen que la causa de muerte fue indeterminada, no tenés nada traumático", refutó el defensor del ex jefe de la comisaría séptima y agregó: "Sabemos que Franco Casco salió con vida de la comisaría, está filmado y pericias de Gendarmería y la Policía Nacional dicen que es el joven". El video al que hace referencia el letrado fue registrado dos días después del ingreso de Casco a la comisaría de barrio Agote, según la querella, la familia del joven no pudo reconocer a la persona que se veía en la cinta.

"Estamos en una etapa de instrucción, todavía no se cerró", ratificó Mazzuchini y expresó: "A la hora de hacer los procesamientos no quisieron ver estas pruebas".

También, el defensor de Álvarez hizo referencia a los testimonios de los detenidos en la comisaría séptima cuando Franco fue demorado: "Algunos de los 33 detenidos manifestaron que hubo tortura dentro de la comisaría, nosotros estamos en condiciones de decir que son totalmente falsos porque se corrobora con las autopsias que Franco Casco no falleció de forma violenta". "La comisaría tiene una disposición donde los detenidos no pueden ver donde estuvo Franco Casco demorado", añadió.

"Lo que está pasando es una locura que solamente se sostiene por el clima político argentino, por la historia argentina, donde hubo graves violaciones a los Derechos Humanos, y que entonces el Estado de sospecha de cualquier fuerza de seguridad es tan grande que se avanza mucho más de lo razonable", concluyó el letrado.