Fernando Burlando dejó de ser el abogado de la familia de Loan

La familia de Loan Peña decidió apartar del caso a Fernando Burlando, dejando a Roberto Méndez como el único abogado de la querella.

Si bien todavía no se dieron a conocer las razones por las que la familia tomó esta drástica decisión, sí había habido cruces entre ambas partes en las últimas semanas, principalmente entre Burlando y José Peña, hermano del niño desaparecido el pasado 13 de junio.

Lo único cierto es que la decisión ya está tomada y fue presentada ante la Justicia Federal de Goya, a través de una presentación realizada por el propio abogado Méndez, que queda como único representante de José Peña y de la madre, María Noguera.

En dicha resolución, se resuelve “revocar el mandato conferido a los Dres. Fernando Andrés Burlando y Sergio Gustavo Briend, otorgado oportunamente por la Sra. María Luisa Noguera y el Sr. José Omar Peña, asumiendo la totalidad de la querella por quien suscribe”, Méndez.

Poco después de que se hizo pública la decisión, el mediático Burlando brindó una entrevista televisiva donde apuntó contra el gobernador correntino Gustavo Valdés.

“Es gente vulnerable, pueden hacer lo que quieran, yo traté desde mi lugar hacer lo imposible para encontrar a Loan. La familia se contactó conmigo, José y también Mariano, yo voy a seguir buscando a Loan. Yo soy un profesional, un día juego en Boca y otro en Estudiantes, pero este caso es especial. El que se peleaba por justicia era yo. Hace dos días tuvimos una audiencia en donde se investigaba la implicación de la provincia, en una denuncia que apuntaba contra la provincia y el Gobernador y después pasa esto”, dijo el abogado.

Incluso, así como reconoció estar “evidentemente molesto”, también fue más allá y hasta apuntó contra algunos familiares: “Yo critiqué mucho al poder político de Corrientes. Ahora ya no están los medios y entiendo que la familia sea vulnerable. Yo no iba a entregar nunca a Loan, hay cosas que no se entienden, yo busco a Loan, ¿los demás? Esto no es una fiesta, hay que poner los pies en la tierra y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entregá tu vida, no la de tu hijo. Yo no me fui de la causa, quería hacer mi trabajo, Si fuera por mi los meto a todos adentro”.

Finalmente, Burlando aseguró que no cobró nada por la representación legal, y dijo que su propia familia “está feliz de que no esté más en la causa”.