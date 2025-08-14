El empresario farmacéutico Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y procesado por la tragedia sanitaria que ya dejó 96 muertos —60 en Santa Fe y 26 en Rosario—, aseguró que la contaminación del fentanilo fue intencional. Apuntó contra Andrés Quinteros, ex CEO de la firma y ex legislador bonaerense, a quien vinculó con servicios de inteligencia y con la detección inicial de las ampollas adulteradas.

En Rosario, ocho de las víctimas murieron en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Según el intendente Pablo Javkin, el municipio recibió el alerta de la Anmat recién el 7 de mayo, verificó la presencia de la partida en el hospital y la retiró antes de que el organismo prohibiera todos los productos de HLB Pharma. El jefe comunal negó que hubiera tenido información previa.

La Anmat, sin embargo, ya había detectado entre noviembre y diciembre de 2024 “deficiencias críticas” en el laboratorio de Ramallo, donde se fabricó el lote contaminado. El informe interno señalaba problemas graves en producción, control de calidad y depósitos, pero recién cinco meses después se emitió la alerta pública. La demora, para expertos, fue clave en la magnitud de la tragedia.

García Furfaro arrastra un largo prontuario: estuvo preso por intento de homicidio en 2002, fue vinculado al empresario Lázaro Báez y a Mario Segovia, el “rey de la efedrina”, y en 2016 protagonizó la explosión del laboratorio Apolo en Rosario. Javkin lo acusó de “embarullar las causas” y lo ubicó en el entramado de “mafia de medicamentos”.

La causa sigue en instrucción y ya sumó a Rosario como querellante. Las autoridades judiciales no descartan más imputaciones y analizan si el sabotaje alegado por el empresario tuvo sustento o si fue parte de una estrategia para desviar el foco de las graves falencias de control que permitieron que un lote letal llegara a hospitales y clínicas de todo el país.