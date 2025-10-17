Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado se reunieron este jueves por la tarde en el Monumento a la Bandera para pedir justicia y exigir el avance de las diferentes causas sobre la distribución de la droga contaminada en el país.

El encuentro se desarrolló “sin colores políticos, en paz y honrando la memoria de las 124 vidas inocentes que ya no están”, según manifestaron los organizadores de la protesta.

Los familiares que se acercaron al Monumento lo hicieron con fotos de las víctimas, carteles y velas. Además, se exhibieron 124 rosas blancas numeradas, en representación de cada una de las personas que murieron por el fentanilo contaminado.

La idea de la movilización fue “visibilizar la tragedia para tender puentes de ayuda para todas las familias que lo necesitan”.

En la causa están procesados Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., junto con otros 13 directivos.

En el dictamen de procesamiento, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, consideró que el empresario “es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202, perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existió pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito.