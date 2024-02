Familiares del taxista asesinado se movilizarán exigiendo justicia

Familiares y amigos de Juan Manuel Britos, el taxista asesinado de al menos trece balazos frente a su familia en su casa de zona oeste, marcharán este lunes exigiendo justicia y por el esclarecimiento del caso.

La convocatoria, anunciada por familiares del hombre, será a las 19 en avenida Presidente Perón y Felipe Moré.

Britos perdió la vida el pasado jueves a la noche, al ser acribillado mientras lavaba el auto frente a su casa de Felipe Moré al 2600, en el barrio Triángulo y Moderno de la zona oeste rosarina.

Dos personas a bordo de una moto pasaron por el frente del hogar y luego giraron en “U”, para abrir fuego contra él sin mediar palabra.

El hombre murió en el acto con 29 orificios de bala, mientras que su mujer y su hijo de 8 años, que se encontraban junto a él, no resultaron heridos.

Luego, la Policía Científica recogió de la escena del crimen al menos 13 vainas servidas disparadas por uno de los sicarios, precisaron voceros de la investigación.

El hecho tomó especial repercusión también debido a que dicha vivienda ya había sido baleada en dos oportunidades el año pasado por desconocidos que dejaron mensajes amenazantes firmados por "la mafia". En ellos, se exigía que abandonen la propiedad, y que si no lo hacían iban a matarlo a él y a sus parientes.

El objetivo, según la investigación, era que dejara la vivienda para ser utilizada por las economías del delito ligadas al narcomenudeo.

Por este crimen, todavía no hay ningún detenido, y ni siquiera sospechosos.

La Fiscalía Regional Rosario investiga decenas de casos similares de amenazas y balaceras a vecinos para que abandonen sus domicilios.

“Ellos quieren que abandone mi casa. Sinceramente no sé qué hacer. Anoche los balazos atravesaron la ventana. Yo estaba durmiendo y las balas pasaron por encima de la cabeza. No mataron a alguien de milagro. No sé por qué tanta violencia. Deben querer mi casa para poner un búnker de drogas. No sé qué pensar", denunció Britos en febrero de 2023 cuando fue víctima de la segunda balacera contra el frente de la vivienda donde el jueves lo asesinaron.

Ese mismo día de febrero de 2023, tras conocer la denuncia, el intendente, Pablo Javkin, visitó al vecino para solidarizarse.