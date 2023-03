Los familiares de Fernando Barbosa, el joven de 18 años que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado, denunciaron que el muchacho estuvo detenido ilegalmente en la comisaría 21ª, situada en Arijón 2349, de barrio Las Delicias, y presentaba golpes en su cuerpo. Sin embargo, no hay registro de su estadía en la dependencia.

"Un empleado de la comisaría me dijo que mi hijo estaba ahí, pero no está ni ingresado en el libro de actas", afirmó el padre de Fernando, en diálogo con el móvil de Sí 98.9, y comentó que su esposa entró a la seccional, con permiso de la Policía, y le mostró una foto del joven a los presos para que pudieron confirmar si estuvo en dicho lugar. “Le dijeron que estuvo ahí, tirado en un sillón y todo golpeado”, apuntó el hombre.

Según el relato de los detenidos, al joven "lo cagaron a palos" y se lo llevaron de la comisaría en la madrugada de este lunes.

En cuanto a la desaparición del joven, la madre de Fernando dijo: "El domingo no volvió a casa y lo empezamos a buscar en las comisarías, en la 21 nos dijeron que estaba ahí, pero no nos podían decir el porqué". "Mi marido le llevó ropa, estuvo hasta las 23 esperando y un empleado le dijo que vaya al otro día (lunes) porque el jefe no iba a ir", indicó la mujer, y comentó que no volvieron a saber del muchacho desde entonces.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, manifestó: "Exigí las constancias documentales que pudieran testimoniar si este muchacho estuvo en la comisaría sub 21, no hay ningún registro de que esta persona estuviera ahí".

"Estamos muy interesados en dar con el paradero del joven", indicó el funcionario, que se hizo presente en el Centro de Justicia Penal, este martes por la mañana, para aportar su respaldo a la investigación del caso. "El personal policial que estuvo de turno ese día lo pusimos a disposición de la Justicia", aseguró el ministro.