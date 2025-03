Los estudiantes y docentes de la escuela Vigil tuvieron que evacuar el edificio de Alem al 3000, este jueves por la mañana, debido al incendio de uno de los ascensores de la institución.

Según las primeras informaciones, por el hecho no hubo heridos, ya que el sistema de transporte vertical afectado no era utilizado por la comunidad educativa.

El siniestro se produjo alrededor de las 7 la mañana de este jueves, cuando los Bomberos Zapadores fueron a inspeccionar la escuela tras un llamado al 911. Ante la presencia del fuego, estudiantes y docentes se retiraron del lugar por cuenta propia, como medida de prevención. La Biblioteca Vigil también fue evacuada, al igual que el resto de los espacios que funcionan en el edificio de barrio Tablada.

“El incendio fue en el sexto piso, se prendió fuego la cabina completa. No sabemos bien la causa, pero lo apagamos con un matafuego. Había mucho humo y no podía estar en el piso, la cabina quedó completamente destruida”, contó uno de los directivos de la Vigil, en diálogo con Canal 3. “De los tres ascensores que hay, funciona uno solo, que no fue el siniestrado. El que se incendió no andaba, pero todavía tenía tensión”, explicó.