Un llamado anónimo sobre la presencia de un explosivo puso en alerta, este martes por la mañana, a la comunidad educativa del colegio San José y a los vecinos de Presidente Roca y Salta.

Ante la advertencia telefónica, personal de los bomberos zapadores y la Brigada de Explosivos arribaron al establecimiento para realizar una inspección del mismo.

Los alumnos, docentes y empleados del colegio fueron retirados del establecimiento de manera preventiva. Asimismo, se realizó un corte total del tránsito en Salta y Presidente Roca.