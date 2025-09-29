A menos de un mes de la implementación de las pistolas Taser en Rosario, este domingo se utilizó por primera vez. Según confirmaron fuentes oficiales, una suboficial de la Policía provincial usó el dispositivo para reducir a una mujer que se abalanzó contra los efectivos en medio de un procedimiento en zona sudoeste.

Todo comenzó alrededor de las 19.40, cuando una mujer de 37 años denunció a su pareja por agresiones físicas y verbales en una vivienda cercana al barrio Puente Gallego. El llamado al 911 derivó en la intervención del Comando Radioeléctrico, que detuvo al sospechoso, identificado como Franco G.

Mientras los uniformados organizaban el traslado del detenido y personal del Sies asistía a la víctima, la situación se complicó por la irrupción de otra mujer, Brisa V. La joven se acercó al patrullero, comenzó a golpear los vidrios traseros con puños y patadas y, ante la orden de desistir, reaccionó agrediendo a los policías.

Fue entonces cuando una suboficial disparó la Taser, logrando inmovilizarla para colocarle las esposas. Brisa V. terminó arrestada por resistencia a la autoridad, convirtiéndose en la segunda detenida del operativo.