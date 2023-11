Un joven rosarino sufrió un fallido intento de extorsión. Lo llamó un hombre haciéndose pasar por policía, le dijo que estaba implicado en una investigación penal sobre pedofilia y le pidió 150 mil pesos para no involucrarlo. El joven se dio cuenta inmediatamente y logró sacarle datos personales al estafador.

El timador llamó a su presa al teléfono celular. Primero dejó una llamada perdida. “Pensé que podía ser un médico, ya que mi mamá está pasando por una situación de salud delicada, así que devolví la llamada”, contó Julián en diálogo con Rosarioplus.com.

Cuando él devolvió la llamada, lo atendieron y llamaron por su nombre, dato que está en su perfil de Whatsapp. Al otro lado de la línea una voz masculina le comunicó que “hubo un allanamiento por una denuncia de trata con fines sexuales y pedofilia” y que entre los contactos que figuran en un teléfono móvil secuestrado, utilizado para vender servicios de menores, se encontraba su contacto.

“Yo primero no entendía bien, estaba recién levantado y pensando que iba a hablar con un médico por lo de mi mamá. Así que simplemente atiné a decirle ‘aja’. Ahí insistió y me dijo que había una causa y que iba a estar imputado”, detalló.

“Ahí ya me di cuenta, y le dije que estaba bien que investiguen. Me preguntó si tenía antecedentes, a lo que le dije que no. Entonces me ofreció, ya que no tenía antecedentes penales y sabían que no había hecho nada, arreglar por 150 mil pesos para que no tenga que pasar por el proceso”, sumó.

Tras eso contó que le siguió el juego pidiéndole datos y preguntándole dónde encontrarlo después. Obtuvo un DNI y una cuenta de Mercado Pago a la cual l pedían que realizara transferencia de dinero, además de una posible zona de actuación en la ciudad. Datos que aportará a la Justicia en la denuncia correspondiente.

“Lo que me parece importante es advertir sobre esta modalidad, en la que asustan con supuestas causas para sacar dinero”, cerró el joven.