El ex futbolista de Rosario Central Daniel Quinteros sufrió un robo el fin de semana en su vivienda del Country Funes Hills Miraflores. Se trató de un robo de modalidad escruche, es decir, ingresaron delincuentes cuando no había nadie en el interior de la vivienda. En principio, ese no habría sido el único robo en el country.

La esposa de Quinteros comentó que se retiró de la casa cerca de las 19 del sábado y que regresó a las 2.30 del domingo y descubrió que habían asaltado por más que no detectó las puertas ni ventanas violentadas. Sí la caja fuerte violentada ubicada en una de las habitaciones del primer piso de donde robaron 8.000 dólares y unos 200 mil pesos.

Fuentes policiales corroboraron el hecho ocurrido en la casa de quien jugó 121 partidos con la casaca canaya entre 1996-1998 y 1999-2003. Según algunos trascendidos los ladrones ingresaron en otra vivienda y en una tercera intentaron pero no pudieron ingresar porque había perros.