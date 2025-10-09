El exdirector en Rosario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Carlos Andrés Vaudagna –quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal Marcelo Bailaque, también de Rosario– y el jefe interino de la Agencia Santa Fe del organismo, Néstor Javier Bermúdez, fueron procesados por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y tráfico de influencias en una causa donde se les imputa manipular datos oficiales para perjudicar a comerciantes competidores de una fábrica de hielo, que sería propiedad Bermúdez. Además, se dictó un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados.

El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, a cargo de Aldo Alurralde, resolvió dar por acreditada, para esta etapa del proceso, las conductas que se le atribuyen a Vaudagna y Bermúdez en el marco de una investigación que encabezaron los fiscales Walter Rodríguez, del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; y Roberto Salum, responsable de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista.

La investigación se remonta a junio de 2023, cuando la entonces directora de sumarios de la exAFIP denunció a Vaudagna y otros funcionarios del organismo tras advertir maniobras en beneficio de numerosos contribuyentes de la jurisdicción, en connivencia con funcionarios del organismo recaudador. Finalmente, la causa se inició 3 de octubre de 2024, cuando el Juzgado Federal N°3 de Rosario remitió las actuaciones a la Unidad Fiscal Santa Fe.

Puntualmente los hechos investigados consisten en determinar si Vaudagna habría realizado acciones dentro de su ámbito de competencia como Director Regional de la exAFIP Rosario para perjudicar a los competidores de la fábrica de hielo “Ghiaccio”, ubicada en la Ruta Provincial N°1 (Colastiné Norte, Santa Fe), cuyo dueño real, según la hipótesis fiscal, sería el agente de la exAFIP Santa Fe, Néstor Bermúdez, con quien tenía una relación de amistad. Sin embargo, con el devenir de las pruebas se observó que esa relación sería también comercial, según consignó el sitio Fiscales, del Ministerio Público Federal.

En esa instancia se recibieron los resultados de peritajes ordenados sobre el teléfono celular de Vaudagna, lo cual reveló que durante 2019 hubo un intercambio de mensajes a través de la aplicación WhatsApp entre el exdirector regional y Bermúdez.

Mensajes con información reservada

De ese informe pericial sobre el teléfono de Vaudagna surge un variado intercambio de mensajes con Bermúdez, quien le requiere a su colega, bajo apariencia de realizar un relevamiento de acuerdo a sus tareas como funcionario, que consulte en las bases de datos internas de organismo información fiscal y comercial de las principales fábricas de hielo de la región, quienes serían competidores de su empresa.

Con la información obtenida, ambos funcionarios llevaron a cabo un análisis de los movimientos de la empresa Hielo Sur SRL, de la siguiente manera: Vaudagna: “…debe ser otra, esta hace 10 años que no presenta nada”.

Bermúdez: “La primera no declara nada, que nenes. Cómo negrean hdmp”.

Bermúdez, nuevamente le pregunta: “Charly. Las dos primeras fotos que me pasaste. Son de la misma CUIT?”

Vaudagna: "Sí"

Bermúdez: "Lo raro es que figuran débitos y créditos en la primera y en la segunda venta 0 presente IVA"

Vaudagna, lo corrige: "Lo miraste mal, salen los últimos débitos y créditos declarados en 2008, hace más de diez años"

Bermúdez, responde con dos mensajes: "Tenes razón con la locura pense 12/2018" y "Me van a mandar una factura. Y ahí veremos a nombre de quien facturan. Con ello, y considerando que lo hasta aquí analizado por ambas partes no permitía a Bermúdez, obtener la información que a su entender necesitaría, éste le envió la factura de la firma Hielo Sur, cuyo nombre de fantasía reza "Aguas del Sur SA".

Bermudez, luego de analizar la información proporcionada relacionada a "Aguas del Sur" y a "Laprida", expresó: "Fiscalizable. El tema no es avivar giles y que todo el pais los fizcalice". A lo que Vaudagna le respondió: “Bueno sos pretencioso!!! Mi hermano hace 15 años tiene fábrica y nunca mandé a fiscalizar a la competencia y le rompían el culo con el negro”.

Ante esto Bermúdez respondió: "Vos sabes mejor q yo qué conviene. Rómpeles el orto a todos. Son muy negreros".

La Fiscalía consideró probada su acusación. “El contador Vaudagna no solo ingresó en la base de datos a fin de obtener toda la información de las firmas que se dedicarían a la eleboración de hielo tanto en Rosario como en Santa Fe, sino que al obtener la información reservada de índole fiscal, tributario e impositiva de las empresas, se las remitió al agente Bermúdez y mandó a fiscalizar una de ellas, abusando de su autoridad, incumpliendo sus deberes de funcionario público y violando el secreto propio de la índole de sus tareas, con el claro objetivo de beneficiar a Bermúdez”.