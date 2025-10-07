Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era intensamente buscada desde el viernes 3 de octubre en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, fue encontrada muerta este martes por la mañana. Su cuerpo fue hallado a 10 metros de profundidad dentro de un aljibe, en una zona rural del departamento Tala, a un par de kilómetros del pueblo, y a 500 metros de la ruta 12, en medio de una tapera arbolada. La principal hipótesis que maneja la Justicia es que se trató de un femicidio. El cuerpo tenía un disparo de arma de fuego, según consignó la fiscal a cargo, Emilce Reynoso.

El hallazgo se produjo tras una serie de nuevos rastrillajes coordinados por la Policía de Entre Ríos, con participación de la División Canes, bomberos, drones y cadetes de la Escuela de Policía. El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, mientras la fiscal espera resultados de pericias clave, tanto de los dispositivos secuestrados como del lugar del hallazgo.

Las cámaras de seguridad públicas y privadas fueron fundamentales para reconstruir los últimos movimientos de Daiana, quien había salido de su casa pasadas las 20 del viernes y nunca regresó. Su familia denunció la desaparición al día siguiente, lo que activó una intensa búsqueda que terminó con un desenlace trágico.

En la madrugada del domingo 5, su automóvil —un Chevrolet Corsa Classic— fue encontrado abandonado con las llaves puestas a dos kilómetros de la localidad. Las pericias preliminares no detectaron signos de violencia en el vehículo. Ese mismo día, se realizaron allanamientos de urgencia que permitieron incautar tres teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux.

Durante uno de los operativos, un hombre de 55 años, Gustavo Brondino, alias “Pino”, y vecino de la joven, fue detenido tras agredir a los efectivos policiales y amenazarlos con un arma de fuego. Permanece bajo custodia mientras se analiza su posible vinculación con el caso.

Brondino le alquila en la última calle del pueblo un galpón a la familia Mendieta. El peritaje telefónico permitió comprobar que hubo algunos llamados y mensajes entre un teléfono del hombre y la víctima.

Daiana vivía en Gobernador Mansilla, una pequeña localidad de unos 2.300 habitantes, donde era ampliamente conocida. Había terminado sus estudios como bachiller en el Instituto Parroquial Mansilla y en 2024 obtuvo el título de perito clasificadora de granos. En redes sociales compartía contenido sobre escritura y astrología, y tenía más de 3.000 seguidores en Instagram.

La causa está en manos de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera. El foco ahora está en determinar las circunstancias de la muerte, establecer si hubo abuso y esclarecer quién o quiénes estuvieron involucrados. El femicidio es hasta el momento la principal línea de investigación.