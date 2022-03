Este miércoles comenzó el juicio oral a dos hermanos por haber causado la muerte de Macarena Soledad Acevedo, de 16 años, en medio de un enfrentamiento armado entre dos bandas el 3 de marzo de 2018.

La fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Homicidios Dolosos, les atribuyó a Oliver de Jesús Acuña (24 años) y Richard Javier Acuña (22) los delitos de homicidio agravado y portación de armas, y pidió para cada uno la pena de 15 años de prisión efectiva.

Aquel 3 de marzo, hace cuatro años, eran las dos de la madrugada cuando Oliver y Richard circulaban a bordo de un Peugeot 206 y al encontrar a otros dos hombres en una moto abrieron fuego con las armas que llevaban. El blanco del ataque eran otros jóvenes con quienes tenían una evidente enemistad.

En ese momento, la adolescente también transitaba como acompañante en otra moto por calle Génova hacia Olavarría, cuando al llegar a la intersección con Juan B. Justo fue alcanzada en su cabeza por uno de los balazos que se prodigaron los del auto contra los de la primera moto. Pocas horas más tarde, Macarena falleció en el HECA.

La defensa de los hermanos Acuña, a cargo de la defensora pública Gabriela Valli, no cuestionó la materialidad de los hechos pero sí la responsabilidad de los acusados al plantear que se encontraban en el cumpleaños de una amiga. Esto lo reafirmaron los hermanos al relatar a los jueces su versión de los hechos de aquella noche con detalles del lugar en el que había sido el cumpleaños, la hora a la que llegaron y a la que se fueron, y cuándo se enteraron por rumores de que los vinculaban al homicidio. Si bien no se presentaron ante las autoridades por asesoramiento de su abogado, por no haber sido citados formalmente, tampoco se dieron a la fuga sino que continuaron trabajando y haciendo vida normal.

Al cierre de los alegatos, Valli criticó la acusación fiscal por considerar que se basa en la declaración de un único testigo y por lo tanto no podrá alcanzarse la certeza necesaria para el dictado de una condena, por lo que pidió la absolución de ambos.