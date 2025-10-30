Un hombre de 70 años, identificado como Carlos Osmar Zwetzig, fue encontrado sin vida el pasado lunes en su vivienda ubicada en Bemporat al 7000, en la zona oeste de la ciudad. Se investiga si...

Según informaron fuentes judiciales, familiares de la víctima dieron aviso a la policía tras no tener noticias suyas durante un tiempo. Al arribar al domicilio, personal policial constató que Zwetzig se encontraba fallecido.

En un primer momento intervino la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía. Sin embargo, tras los exámenes médicos realizados en el lugar, se constató que el cuerpo presentaba lesiones en la zona del cráneo, por lo que el caso pasó a manos del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra.

En el lugar trabajó el Gabinete Criminalístico, que realizó pericias fotográficas, levantamiento de rastros y toma de testimonios. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de la autopsia.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación indicaron que se llevan adelante medidas investigativas para determinar la mecánica y la motivación del hecho.