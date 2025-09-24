La condena a Ramón Alberto Villanueva, de 63 años, por “lesiones graves” contra su expareja será revisada en segunda instancia tras una apelación que busca que se lo declare culpable de “tentativa de femicidio”.

El fallo de primera instancia, dictado en los tribunales de Vera, le impuso cinco años de prisión al acusado por un ataque cometido con un arma blanca en la localidad de La Gallareta, un pueblo ubicado a 33 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento.

El tribunal integrado por la jueza Norma Senn y los jueces Martín Gauna Chapero y Gonzalo Basualdo resolvió el caso en un juicio oral que concluyó esta semana, aunque los fundamentos de la decisión se conocerán por escrito en los próximos días. La apelación será presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El hecho

Villanueva fue señalado por haber esperado a la mujer en la vía pública durante la madrugada del 17 de diciembre de 2023, acompañado por una hija menor de edad.

De acuerdo con la acusación, intentó obligar a la víctima a irse con él y, ante su resistencia, la atacó con una cuchilla, asestando puntazos a la altura del abdomen, el pecho, el cuello y la espalda.

La mujer logró defenderse, primero sujetando el arma con una mano y luego gracias a la intervención de los hijos de ambos, quienes evitaron que el ataque derivara en un femicidio.

El ataque le provocó a la víctima múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Según lo sostenido en el debate, Villanueva ya había ejercido violencia de género física y psicológica, e incluso la había amenazado de muerte mostrándole un cuchillo.

Los impulsores de la apelación plantean que las pruebas producidas en el juicio fueron suficientes para demostrar que el acusado actuó con la intención de matar a su expareja y que la calificación de lesiones graves no refleja la gravedad del hecho ni el contexto de violencia previa.