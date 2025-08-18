La Provincia lleva adelante la distribución y capacitación para el uso de armas de baja letalidad que incorporará la Policía de Santa Fe. Son 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna que, según estiman, comenzarán a utilizarse el mes próximo, principalmente en Rosario y Santa Fe.

El subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni, detalló que “la capacitación consiste en dos etapas, una etapa teórica en el aula, donde se le enseña especialmente el manejo de las cuestiones que tiene un arma muy tecnológica, no es una arma de fuego, sino que tiene mucha tecnología, tiene giroscopio, tiene mira láser de cada disparo y a su vez tiene una plataforma que registra absolutamente todo”.

“Al ser una arma eléctrica tiene una especie de mantenimiento por el cuál hay que enchufarla, hay que descargarle la información y el software que también se actualiza”, continuó.

El funcionario agregó que “esta capacitación tiene una parte práctica en dos etapas, una donde se le dispara a silueta, se practica desenfundar el arma, se practica el cambio de armas entre el arma de fuego y el arma de menor letalidad. Y por último, ya se dispara a los instructores. Se le hace un disparo para que reciban el paso de la corriente eléctrica por su cuerpo y vivan la la experiencia de lo que es tener esta arma para generar responsabilidad y para tener conocimiento de los efectos que producen”.

Faraoni adelantó que “para el mes de septiembre van a estar ya desplegadas en la calle, principalmente en Rosario y en Santa Fe, y quizás en algunas otras ciudades importantes de la provincia”.

Formación para instructores

Según se informó, actualmente cuatro capacitadores forman a 15 instructores, quienes replicarán los contenidos en sus destinos a lo largo de la provincia. El entrenamiento cuenta con un protocolo de seguridad dividido en dos áreas: una línea segura, para observadores y el personal que recibirá la descarga, y una zona de práctica, marcada con tatamis, donde el operador despliega el arma.

Antes del disparo, el cursante recibe la orden de alistarse y la advertencia verbal del disparo. El impacto de los dardos dura cinco segundos, tras lo cual un asistente sujeta y lateraliza a la persona para evitar caídas. Luego se retiran los dardos, se realiza la asepsia y se resguardan para peritaje. El participante es acompañado durante diez minutos para descartar cualquier complicación.

“Está recomendado para disparar a una distancia de entre 3 y 12 metros”, señaló Faraoni, quien destacó que “el dispositivo trae una bodycam que registra absolutamente todo, para tener el control sobre si hay un abuso y poder sancionarlo en su caso o para proteger al policía de una falsa denuncia”.

Inversión provincial

La licitación incluyó, además, la compra de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales. Las pistolas Taser inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves. Las lanzadoras Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes.

Estas tecnologías ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad ciudadana.