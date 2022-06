“Les pido una sola cosa, usen casco, cuídense”, escribió la hermana de Lautaro Coronel, más conocido como el Noba, en su cuenta de Instagram. El cantante de cumbia falleció hace una semana luego de pasar 10 días internado en terapia intensiva por haber chocado contra un auto e impactar contra el asfalto. Iba haciendo willy y no llevaba el casco puesto. La tragedia del Noba puede ser, y de hecho es, la de miles. En Santa Fe, y según datos del Observatorio de Seguridad Vial, 5 de cada 10 fallecidos por siniestros viales eran usuarios de motos. La estadística se condice con el relevo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que indica que el 43 por ciento de las víctimas fatales en todo el país eran usuarias de motos. En lo que hace al control diario, la Dirección General de Tránsito de la ciudad lleva remitidas 6701 motos al corralón en lo que va del año, 2581 fue por falta de casco.

Los datos preliminares con los que cuenta el Observatorio de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia datan de 2020. Las estadísticas, explicaron desde Dirección Provincial de Seguridad Vial, no han variado. Punto más, punto menos, entre el 45 y 48 por ciento de las víctimas fatales en que se registran por siniestros son usuarios de motos. La mayoría fallece por no usar casco, pero no es el único motivo: ropa adecuada, velocidad adecuada, circulación adecuada. Todo hace que las motocicletas dejen de producir muerte.

Así, según esta información, en 2020 fallecieron unas 360 personas por siniestros viales, la mayoría de los cuales fue en zona urbana (el 58 por ciento). El 48 por ciento de los muertos corresponde a usuarios de motos, lo que los hace los más vulnerables en las calles y avenidas.

Pese a que los datos corresponden a un año donde la circulación disminuyó drásticamente producto de la pandemia, los porcentajes continúan en la misma línea. De hecho, el informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el primer cuatrimestre de 2022 indica que ya se registraron 1200 siniestros fatales, 1339 muertes de las cuales el 43 por ciento son motociclistas. Esto es, 4 de cada 10 fallecidos se trasladaban en moto. Santa Fe se ubica segunda en estas estadísticas, después de Buenos Aires. Así, en la provincia se registraron 108 siniestros fatales que dejaron 122 víctimas.

¿Y por casa cómo andamos?

Los operativos de moto que realiza la Municipalidad de Rosario se centran en la fiscalización de papeles y de condiciones de seguridad, lo que incluye el uso del casco. En lo que va de este año ya se remitieron 6701 motos al depósito, 2581 por falta de casco.

Desde Tránsito, además, se lleva adelante el Plan Siempre Casco - lanzado hace poco menos de un año - a partir del cual se regalan cascos a poblaciones objetivos, como repartidores o empleados de obras de construcción. El regalo, sin embargo, viene con capacitación y curso de manejo incluido. Al momento se entregaron unos 500.

También se están dando clases de educación vial en escuelas de la ciudad y ya se llegó a 1695 alumnos y alumnas. De ese total, 450 son de 5to año de la secundaria, a quienes esa capacitación les sirve como curso teórico a la hora de rendir para obtener el carnet para moto.

¿Por qué el Día Nacional de la Seguridad Vial?

Esta fecha recuerda el día en que cambió el sentido de circulación de vehículos en nuestro país, el 10 de junio de 1945, cuando se pasó de manejar por la izquierda, al igual que Inglaterra, a hacerlo por la derecha, como en la mayoría de los países. Esta modificación respondió a mejorar las condiciones de seguridad vial, ya que el incremento de automóviles procedentes de Estados Unidos con el volante a la derecha dificultaba la circulación.

Actualmente, esta jornada invita a reflexionar sobre el respeto a las normas para una mejor convivencia y la necesidad contar con políticas públicas, y mayor conciencia vial para reducir el alto índice de víctimas por siniestros.